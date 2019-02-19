В «Пирелли» объяснили, почему их шины 2019 года стали более глянцевыми

Шины «Пирелли» в сезоне-2019 Формулы-1 будут в 2019 году более глянцевыми в результате использования нового метода производства. Глянцевая поверхность новых шин была замечена на первых предсезонных тестах «Королевских гонок».



Изменение внешнего вида является следствием того, что «Пирелли» перешла на производство хромированной пресс-формой. Это было сделано, чтобы самые мягкие шины имели лучшую поверхность.



Глава гоночного отдела «Пирелли» Марио Изола объяснил перемены.

«Мы используем новые пресс-формы с хромированной обработкой. Мы впервые протестировали их в прошлом году в Формуле-2. Причина, по которой мы внедрили эту технологию, заключается в том, что HyperSoft в прошлом году и C4/C5 [самые мягкие шины 2019 года] очень липкие, и когда при подготовке шины вулканизируешь её, то иногда затруднительно дать ей форму», — цитирует Изолу Autosport.