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Феттель: Леклер для меня — полноправный соперник

Феттель: Леклер для меня — полноправный соперник
Авто / Формула-1

По словам пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, он видит в своём новом партнёре по команде Шарле Леклере «полноправного соперника».

«У него место в «Феррари» не просто так. Я должен относиться к нему очень серьёзно. С напарниками по команде всегда плотное соперничество. Он будет достаточно быстр, что будет давить на меня. Однако первоочерёдной задачей для меня является продвижение вперёд команды», — сказал Феттель BBC.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что в нынешнем сезоне в «Скудерии» по-прежнему намерены делать ставку на Феттеля.

«Нормально, что в некоторых ситуациях мы будем отдавать предпочтение Феттелю, особенно на старте сезона. С его помощью мы стремимся добиться цели — завоевать титул. Однако у нас нет каких-либо предубеждений. Абсолютный приоритет команды — победа», — заверил Бинотто.

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