Леклер — лучший по итогам утренней части второго дня тестов, Хэмилтон — седьмой

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина второго дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй — Кевин Магнуссен из «Хааса», тройку замыкает представитель «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

1. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 1:18.247 (73 круга)

2. Кевин Магнуссен (Haas) +0.996 (33 круга)

3. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1.065 (62 круга)

4. Ландо Норрис (McLaren) +1.242 (53 круга)

5. Пьер Гасли (Red Bull) +1.567 (69 кругов)

6. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +1.639 (28 кругов)

7. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.681 (74 круга)

8. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +1.799 (61 круг)

9. Лэнс Стролл (Racing Point) +2.186 (45 кругов).



Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.