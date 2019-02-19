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Леклер — лучший по итогам утренней части второго дня тестов, Хэмилтон — седьмой

Леклер — лучший по итогам утренней части второго дня тестов, Хэмилтон — седьмой
Авто / Формула-1

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина второго дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй — Кевин Магнуссен из «Хааса», тройку замыкает представитель «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

1. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 1:18.247 (73 круга)
2. Кевин Магнуссен (Haas) +0.996 (33 круга)
3. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1.065 (62 круга)
4. Ландо Норрис (McLaren) +1.242 (53 круга)
5. Пьер Гасли (Red Bull) +1.567 (69 кругов)
6. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +1.639 (28 кругов)
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.681 (74 круга)
8. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +1.799 (61 круг)
9. Лэнс Стролл (Racing Point) +2.186 (45 кругов).

Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2019. Тесты 19 февраля
19 февраля 2019 года, вторник. 11:00 МСК
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:18.247
2
Кевин Магнуссен
Haas
+0.996
3
Антонио Джовинацци
Alfa Romeo
+1.065
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