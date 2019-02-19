Албон оказался не виноват в вылете на первом круге тестов

Вылет новичка «Торо Россо» Александера Албона на первом же круге вторничных тестов Формулы-1 в Барселоне не был следствием ошибки гонщика. Об этом рассказал глава «Торо Россо» Франц Тост.



«Была проблема с рулевым управлением. Мы кое-что изменили после понедельника, но это не сработало так, как мы ожидали, и поэтому мы вернулись обратно ко вчерашней версии», — приводит слова Тоста RaceFans.



Также Тост отметил, что на этой неделе «Торо Россо» при работе с новинками машины и её настройками полагается на Даниила Квята, в то время как для Албона главное — набраться опыта.



«Вчера на трассе был Даниил Квят, он опытный гонщик, и это значит, что мы собрали много информации. Сегодня у нас в программе не так много вещей для тестирования, как вчера. Для Алекса важно получить опыт, изучить машину и познакомиться с ней. Следующая неделя — другая история. Там мы уже будем тестировать с ним разные настройки. Но на этой неделе главное для него — проехать как можно больше кругов», — объяснил руководитель команды.

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