В «Ред Булл» не обеспокоены необычными антикрыльями «Феррари» и «Альфа Ромео»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не видит причин беспокоиться по поводу того, что его команда выбрала более классический вариант переднего антикрыла для своего нового болида.

В то же время некоторые команды, например «Феррари» и «Альфа Ромео», в связи с изменением регламента по аэродинамике решили поэкспериментировать с антикрыльями. По словам Хорнера, нынешнее антикрыло болида «Ред Булл» лучше подходит для общей концепции автомобиля австрийской команды.

«Беспокойство, наверное, это громко сказано. Но мне интересно посмотреть разные варианты антикрыльев у команд. И интересно посмотреть на то, какие они здесь, на тестах, и на то, какими они будут через месяц в Мельбурне. Изменим ли мы концепцию переднего антикрыла в течение сезона? Это зависит от того, насколько захотим измениться. Потому что всё действует согласованно со всеми остальными частями болида.

Очевидно, что одно изменение оказывает влияние на всю остальную часть болида. Мы довольны выбранной концепцией и посмотрим, как она будет развиваться в течение сезона. Мы рассмотрели множество различных сценариев. То направление, которое мы выбрали, считаем лучшим для нашей концепции. Это не значит, что то же сработает с концепцией «Феррари», — сказал Хорнер Motorsport.