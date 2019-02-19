«Уильямс» подготовит болид к 20 февраля, но, вероятно, пропустит утренние заезды

Команда «Уильямс» планирует доставить новую машину в Барселону ранним утром завтра, 20 февраля, сообщает Crash. При этом маловероятно, что болид выйдет на трассу в ходе утренней сессии третьего дня первых официальных предсезонных тестов Формулы-1.

В заявлении пресс-службы команды подчёркивается, что после прибытия болида на автодром «Каталунья» с ним ещё необходимо будет провести много работы и именно потому шансы на появление болида на трассе в утреннюю сессию оцениваются низко.

Напомним, что в «Уильямсе» вынуждены были отменить съёмочный день и отказаться от первых двух дней тестов из-за необходимости доработать машину. При этом различные источники сообщают, что новый болид даже слабее прошлогоднего. Ответственность за провал подготовки к сезону может быть возложена на технического директора команды Падди Лоу. Ходят слухи, что в ближайшее время функционер может лишиться своей должности.

Источник: новая машина «Уильямса» на две секунды медленнее старой