Леклер — лучший по итогам второго дня тестов Ф-1 в Барселоне, Албон — 4-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам второго дня официальных предсезонных тестов Формулы-1. Второе время продемонстировал новобранец чемпионата, пилот «Макларена» Ландо Норрис, тройку лучших замкнул Кевин Магнуссен из «Хааса».
Напарник Даниила Квята по «Торо Россо» Александер Албон завершил день с четвёртым временем.
Предсезонные тесты Формулы-1. Барселона. Второй день
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.18,247 (157 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») — +0,304 (104 круга)
3. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,959 (59 кругов)
4. Александер Албон («Торо Россо») — +1,054 (132 круга)
5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,065 (101 круг)
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,288 (89 кругов)
7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,567 (92 круга)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,590 (95 кругов)
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,639 (28 кругов)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,681 (74 круга)
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт) — +2,186 (79 кругов)
12. Пьетро Фиттипальди (»Хаас") — +3,602 (13 кругов).