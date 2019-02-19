Вылет Гасли в ходе тестов Формулы-1 в Барселоне

Сегодня, 19 февраля, на автодроме «Каталунья» в Барселоне прошёл второй день первых официальных предсезонных тестов Формулы-1. Во время второй сессии заезды прерывались красными флагами. Это было связано с аварией пилота «Ред Булл» Пьера Гасли. Француз потерял задний мост в скоростном 12-м повороте, вылетел в гравий и задней частью машины доехал до барьеров, разбив заднее антикрыло.

Посмотреть видео аварии можно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

После инцидента француз уже не возвращался на трассу. В целом за день ему удалось проехать 92 круга. В итоговом протоколе второго дня тестов он занял седьмое место. В третий день тестов, 20 февраля, за рулём «Ред Булл» поработает Макс Ферстаппен.