Гасли: вылет застал меня врасплох

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился впечатлениями от проведённой работы в ходе тестов Формулы-1, а также рассказал об аварии, которая привела к вылету с трассы.

«В целом ты работаешь на пределе и проверяешь пределы работы болида. Я выжимал максимум и потерял заднюю часть болида. Это немного застало меня врасплох, и в такой ситуации я уже мог сделать мало. Как бы то ни было, у команды впереди ещё шесть дней тестов и многое будет сделано.

В целом же, невзирая на аварию, был положительный день. Очень рад вернуться за руль, на протяжении дня нам удалось протестировать целый ряд вещей. Чувствовал в машине комфорт, у нас большой потенциал. Конечно, нужно понять болид, но первые впечатления хорошие.

Что касается двигателя «Хонды», пока всё выглядит нормально. «Торо Россо» также удалось проехать большое количество кругов за два дня, и сейчас нам нужно использовать всю обратную связь, которую мы получаем о работе мотора. Но пока мы очень довольны партнёрством с «Хондой», — приводит слова француза Motorsport.