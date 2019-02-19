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Боттас: баланс болида лучше, чем вчера, но «Мерседесу» есть куда прогрессировать

Боттас: баланс болида лучше, чем вчера, но «Мерседесу» есть куда прогрессировать
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги второго дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, отметив прогресс в работе машины.

«Нам удалось преодолеть сегодня много кругов, и мы полностью выполнили план. С каждой серией мы многое узнаём о новом болиде и приходим к лучшему пониманию настроек. Сегодня баланс машины был лучше, чем вчера, но нам есть куда прогрессировать.

Как показывает время на круге, мы были сфокусированы на работе на длинных сериях. Завтра утром работу в болиде начну я, так что мне предстоит загруженный вечер. В целом тесты пока проходят нормально. К счастью, машина показывает хорошую надёжность, и это хорошая новость", — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».

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