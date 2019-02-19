Рокелен: авария Гасли — не катастрофа

Главный инженер «Ред Булл» Гийом Рокелен прокомментировал итоги второго дня официальных тестов Формулы-1 в Барселоне, упомянув в том числе и аварию с участием Пьера Гасли.

«Такое случается. Перед разворотом Пьера мы провели много работы на коротких сериях, а перед последним выездом Гасли полностью изменили настройки. Пьер проходил быстрый круг и, ожидаемо, искал предел в работе болида. Очевидно, что он недоволен случившимся, но это не катастрофа. Вечером нам предстоит немного работы, но к утру мы будем готовы.

За исключением этого, у Пьера получился хороший первый день в машине. Мы ставили целью предоставить Пьеру возможность пройти как можно большую дистанцию. У нас были и другие небольшие задачи, но в основе было это. Днём мы сосредоточились на сборе информации по коротким сериям, и это то, чем мы были заняты вплоть до аварии", — приводит слова Рокелена пресс-служба «Ред Булл».