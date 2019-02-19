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Артём Петров продолжит карьеру в Формуле-3

Артём Петров продолжит карьеру в Формуле-3
Авто / Младшие серии

Российский гонщик Артём Петров, выступавший в сезоне-2018 в европейской Формуле-3, в 2019-м продолжит карьеру в новом чемпионате Формулы-3, пришедшем на смену серии GP3. 19-летний гонщик из Санкт-Петербурга будет выступать за команду Jenzer Motorsport, став напарником японца Яки Цуноды. Ранее уже было объявлено, что в Формуле-3 будет выступать ещё один россиянин — Роберт Шварцман.

«Хочу выступать в Формуле-3, потому что здесь очень высокий уровень конкуренции. Это принесёт мне серьёзный опыт. Гонки будут проводиться на абсолютно новой машине, так что есть шанс показать очень хороший результат», — приводит слова Петрова официальный сайт Формулы-3.

«Рады приветствовать Артёма в нашей команде. Мы следили за его результатами в последние сезоны и рады, что наконец увидим его за рулём нашей машины», — отметил со своей стороны владелец команды Андреас Йенцер.

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