Норрис: есть много вещей, в которых «Макларену» нужно прибавлять

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от второго дня официальных тестов Формулы-1, по итогам которого он показал второе время. Британец не обольщается результатом и подчёркивает, что команде ещё предстоит проделать много работы.

«Я доволен тем, как прошёл мой первый день за рулём болида. Команда проделала великолепную работу и ей удалось собрать всё воедино. На протяжении двух дней мы преодолели большую дистанцию и это лучшее, на что мы могли надеяться.

Время круга не было важным для нас. Необходимо было выполнить наши планы, особенно в этой части сезона, когда тестируется много новинок. Как бы то ни было, остаётся много вещей над которыми необходимо работать и в которых нужно прибавлять. Всё в процессе", — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».