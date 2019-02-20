Болид «Уильямса» доставлен в Барселону на предсезонные тесты

Болид «Уильямса» был доставлен в Барселону, где проходят предсезонные тесты Формулы-1. Об этом сообщает Autosport.

Изначально предполагалось, что обкатка новой машины пройдёт ещё 16 февраля, однако задержка со строительством машины заставила отказаться и от шейкдауна, и от участия в официальных тестах в первые два дня.



FW42 прибыл в Барселону в 4 часа утра. Отмечается, что по-прежнему маловероятно, что «Уильямс» опробует новый автомобиль на трассе до обеда. Неизвестно и каким будет расписание заездов пилотов британской команды — Роберта Кубицы и Джорджа Рассела. Изначально планировалось, что 20 февраля Расселл будет работать с утра, а Кубица — после обеда. Доподлинно известно, что в испытаниях не примет участия резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи.

По сообщениям различных источников, новый болид «Уильямса» слабее прошлогоднего. Ответственность за провал подготовки к сезону может быть возложена на технического директора команды Падди Лоу. Ходят слухи, что в ближайшее время функционер может лишиться своей должности.