Тост: «Феррари» быстрее «Мерседеса» по крайней мере на 0,5 секунды

По итогам первых дней предсезонных тестов Формулы-1 лучшей командой стала «Феррари». При этом глава «Мерседеса» Тото Вольф признаёт, что антикрыло «Феррари» производит меньшую прижимную силу. «Каким-то образом они должны компенсировать это. Вопрос как», — сказал Вольф Auto Bild.



Ещё более неординарную версию антикрыла «Феррари» можно увидеть у команды «Альфа Ромео», работающей со «Скудерией». «Концепция выглядит неправильной, но нам придётся попробовать её в аэродинамической трубе», — сказал один из инженеров.



Однако Вольф заявил, что было бы неправильно слепо копировать другую команду. С Тото согласен глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер: «Было бы нецелесообразно прикреплять антикрыло „Феррари“ к нашей машине».



Глава «Торо Россо» Франц Тост отметил, что анализ разницы между «Феррари» и «Мерседесом» указывает на преимущество итальянской команды по крайней мере на 0,5 секунды за круг.

По другой теории, секрет успеха «Скудерии» в том, что ей удалось разработать систему изменения наклона болида, при которой на прямых задняя часть машины прижимается к земле и уменьшает лобовое сопротивление, а перед торможением вновь поднимается, увеличивая прижимную силу. По словам технического делегата ФИА Джо Бауэра, технические новинки «Феррари» не нарушают регламент.