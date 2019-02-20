Де Ферран: Алонсо может посетить тесты на следующей неделе

Пилот автогоночной программы «Макларена» Фернандо Алонсо может посетить предсезонные тесты Формулы-1.

«Фернандо является частью семьи «Макларена». Возможно, он приедет сюда на следующей неделе», — сказал спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран газете El Mundo Deportivo.



По окончании сезона-2018 37-летний испанский гонщик завершил карьеру в Формуле-1, однако глава «Макларена» Зак Браун заявлял, что есть вероятность, что двукратный чемпион «Королевских гонок» опробует новый болид команды. Позднее стало известно, что Алонсо не будет участвовать в зимних тестах.



Первые тесты проходят в Барселоне в период с 18 по 21 февраля, вторые — там же с 26 февраля по 1 марта. А с 25 по 28 февраля в Барселоне пройдёт Mobile World Congress, участником которого станет и Алонсо.