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Де Ферран: Алонсо может посетить тесты на следующей неделе

Де Ферран: Алонсо может посетить тесты на следующей неделе
Авто / Формула-1

Пилот автогоночной программы «Макларена» Фернандо Алонсо может посетить предсезонные тесты Формулы-1.

«Фернандо является частью семьи «Макларена». Возможно, он приедет сюда на следующей неделе», — сказал спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран газете El Mundo Deportivo.

По окончании сезона-2018 37-летний испанский гонщик завершил карьеру в Формуле-1, однако глава «Макларена» Зак Браун заявлял, что есть вероятность, что двукратный чемпион «Королевских гонок» опробует новый болид команды. Позднее стало известно, что Алонсо не будет участвовать в зимних тестах.

Первые тесты проходят в Барселоне в период с 18 по 21 февраля, вторые — там же с 26 февраля по 1 марта. А с 25 по 28 февраля в Барселоне пройдёт Mobile World Congress, участником которого станет и Алонсо.

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