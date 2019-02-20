Росберг и Баттон будут ТВ-экспертами в сезоне Формулы-1 2019 года

Два бывших чемпиона Формулы-1 в предстоящем сезоне «Королевских гонок» будут работать телевизионными экспертами. Об этом сообщает Wheels 24.



Нико Росберг подписал соглашение с немецким телеканалом RTL на работу на 10 Гран-при, что на две гонки больше, чем было в прошлом году.

«Поддержание связи с Формулой-1 очень много значит для меня», — сказал Росберг, который выиграл титул сезона-2016 в составе «Мерседеса».

Также из паддока в этом году будет вещать чемпион 2009 года Дженсон Баттон, который подписал контракт с британским телеканалом Sky на весь календарный год, состоящий из 21 этапа.



«Формула-1 — это спорт, который я люблю, я жил им 17 лет, и я рад помочь фанатам этого спорта», — сказал Баттон.