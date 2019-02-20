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Райкконен — лучший по итогам утренней части третьего дня тестов Ф-1, Квят — 4-й

Райкконен — лучший по итогам утренней части третьего дня тестов Ф-1, Квят — 4-й
Авто / Формула-1

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина третьего дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят — четвёртый.

1. Кими Райкконен (Alfa Romeo) 1:17.762 (64 круга)
2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.588 (80 кругов)
3. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.038 (63 круга)
4. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.135 (48 кругов)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.137 (33 круга)
6. Пьетро Фиттипальди (Haas) +1.487 (48 кругов)
7. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1.592 (27 кругов)
8. Серхио Перес (Racing Point) +2.340 (43 круга)
9. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +2.931 (88 кругов).

Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2019. Тесты 20 февраля
20 февраля 2019 года, среда. 11:00 МСК
1
Кими Райкконен
Alfa Romeo
1:17.762
2
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.588
3
Нико Хюлькенберг
Renault Sport F1
+1.038
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