Экс-механик «Макларена»: у «Ред Булл» и «Хонды» есть проблемы с вибрацией мотора

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли заявил, что, по слухам, у «Ред Булл» на данный момент есть существенные проблемы с двигателем «Хонды».

«В паддоке Формулы-1 ходят слухи, что у «Ред Булл» и «Хонды» есть определённые проблемы с вибрацией двигателя. И мы уже слышали раньше нечто подобное. Насколько я знаю из разговоров, эта проблема на данный момент не позволяет «Ред Булл» использовать мотор «Хонды» на полную мощность. Всё потому, что при полной мощности вибрация будет уничтожать болид», – сказал Пристли в своём YouTube-канале.

Марк добавил, что подобная проблема была у двигателей «Хонды» и раньше. С дефектом мотора японского производителя сталкивался «Макларен» в 2017 году и «Торо Россо» в 2018-м.