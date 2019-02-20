Формула-1 выложила трейлер документального фильма, который покажут на Netflix

Формула-1 выпустила трейлер серии документальных фильмов о Формуле-1. Серия будет состоять из 10 частей и получила название «Формула-1: гоняться, чтобы выжить».

Документальные фильмы о «Королевских гонках» будут показываться на Netflix. Дата выхода первой серии — 8 марта. Сериал будет посвящен событиям сезона 2018 года, начиная с Гран-при Австралии и заканчивая этапом в Абу-Даби. «Формула-1: гоняться, чтобы выжить» снят создателями документальных фильмов «Сенна» и «Эми», которые были высоко оценены критиками.

«Наш фильм переносит зрителей прямо в сердце этого мира и показывает, что значит жить, работать и участвовать в самом быстром виде спорта в мире», — заявил Пол Мартин из студии Box to Box Films.

Трейлер можно посмотреть на официальном YouTube-канале Формулы-1.