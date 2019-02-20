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Новый «Уильямс» FW42 дебютировал на трассе

Новый «Уильямс» FW42 дебютировал на трассе
Авто / Формула-1

Команде Формулы-1 «Уильямс» удалось выпустить свой новый болид FW42 на трассу в третий день зимних тестов в Барселоне на трассе «Каталунья». Вскоре после начала дневной части тестов новичок «Уильямса», чемпион Формулы-2 Джордж Расселл проехал первый установочный круг за рулём FW42.

Изначально «Уильямс» планировал провести обкатку автомобиля ещё до начала зимних испытаний, однако задержка со строительством машины вынудила команду сначала отказаться от шейкдауна, а затем пропустить и два первых дня тестов. Новый FW42 был доставлен в Барселону только в ночь на среду, после чего механики продолжили готовить новинку к выезду на трассу.

Джордж Расселл за рулём «Уильямса» FW42
Джордж Расселл за рулём «Уильямса» FW42
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Williams FW42
Williams FW42
Фото: Williams Racing

Ранее появились слухи, что в «Уильямсе» опасаются потенциала нового автомобиля: симуляции показывают, что он может оказаться существенно медленнее даже неудачной прошлогодней машины.

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