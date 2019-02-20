Источник: «Уильямс» опоздал с машиной не только из-за проблем с тормозами

Продолжает появляться неофициальная информация насчёт причин, по которым команда Формулы-1 «Уильямс» сумела подготовить свой новый болид FW42 только к третьему дню зимних тестов в Барселоне. Ранее портал TheJudge13 сообщил со ссылкой на источник в команде, что были допущены ошибки при проектировании тормозной системы, из-за чего её детали не подошли друг к другу и пришлось оперативно разрабатывать новый проект.



Теперь тому же порталу стала известна новая информация. По слухам, проблемы возникли и при соединении компонентов подвески, что тоже привело к отставанию со сборкой автомобиля. При этом поставщики «Уильямса» тоже не проявили оперативности при производстве новых деталей.



Ещё один возможный фактор, повлиявший на срыв дедлайна, — внутренняя перестройка в команде. По неофициальной информации, зимой были уволены руководители всех отделов, отвечающих за производство. Топ-менеджмент «Уильямса» стремится внедрить в команде новый график работы, однако рядовые сотрудники недовольны изменениями и потому отказываются работать сверх нормы.

Новый «Уильямс» FW42 дебютировал на трассе