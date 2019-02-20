Хэмилтон: нас ждёт самый сложный сезон за последние семь лет

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что команду ждёт самый сложный сезон за последние семь лет.



«Феррари» очень здорово выглядит на тестах, но мы занимаемся серьёзным анализом, как и всегда в начале года, пытаясь понять особенности нового болида. «Феррари» же всегда производит отличное впечатление, особенно в последние сезоны, так что всё было достаточно ожидаемо.



На данный момент я не беспокоюсь ни о чём. Пусть соперники занимаются своими делами, а наша задача — обеспечить себе более быстрый прогресс, чем в последние сезоны, так что нам нужно анализировать данные гораздо лучше, чем раньше. Это мой седьмой год в «Мерседесе», но нас ждёт самый сложный сезон за эти семь лет. Однако я всё ещё люблю гонки, и в этом вопросе ничего не меняется», — приводит слова Хэмилтона Reuters.