Вольф: «Феррари» на полсекунды быстрее, чем «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что «Феррари» на данный момент опережает немецкую команду на полсекунды на круге. По словам Вольфа, они уверены, что их концепция должна сработать в ходе сезона.



«Согласен с Францем Тостом — «Феррари» по меньшей мере на полсекунды быстрее, чем мы. Посмотрим, что получится на следующей неделе, в ходе второй тестовой сессии.



На данный момент ориентиром для других команд является «Феррари». Нельзя быть фаворитами в каждом сезоне. Впрочем, мы ещё не показали максимум возможного. Но и «Феррари» — тоже.



Мы оцениваем их концепцию болида, но уверены, что наш выбор сработает в ходе сезона. Если нет, то придётся менять подход, но на это уйдут недели. Но мы сделаем всё что можем».