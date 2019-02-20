В «Торо Россо» довольны итогами третьего дня тестов

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггинтон остался доволен работой команды в третий день тестов.



«Сегодня был второй день тестов у Даниила Квята, и, как и ожидалось, он выбрал работу над тем, на чём остановился в первый день — настройки и понимание болида. День начался с тестов аэродинамики, что дало много данных парням, которые с этим работают. По мере повышения температуры трассы и температуры воздуха общие тесты продолжились до обеда, мы собрали много важных данных и достигли прогресса в настройке автомобиля.



После обеда сосредоточились на оценке составов шин С2 и С3 на более длинных сериях, благодаря чему получили много сведений о работе резины, хотя Барселона в это время года не так показательна с точки зрения условий и данные требуют более тщательного анализа и проработки.



В заключительные часы тестов работали на коротких отрезках, что дало полезные данные для анализа. С точки зрения силовой установки, программа тестов продолжилась без особых проблем. В целом мы добились хорошего прогресса в работе с болидом с минимальными проблемами с надёжностью, так что мы на верном пути. Нам многое предстоит сделать, был приятный день», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.