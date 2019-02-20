Лоу: постараемся наилучшим образом использовать оставшиеся пять дней тестов

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу подвёл итоги третьего дня тестов в Барселоне.



«Было очень неприятно пропустить первые два тестовых дня в Барселоне но сегодня мы рады, что смогли отправить машину на трассу после обеда. Мы опоздали, но не из-за того, что сотрудники на заводе и в боксах прикладывали недостаточно усилий. После обеда мы провели ряд системных проверок и различных программ для сбора данных, не столкнувшись с серьёзными проблемами с надёжностью, так что мы довольны первыми впечатлениями от болида.



Это даёт нам хороший фундамент для того, чтобы приступить к более важным программам завтра с утра. Мы упустили много времени, но с нетерпением ждём завтрашний день и постараемся наилучшим образом использовать оставшиеся пять дней тестов. Спасибо всем сотрудникам за их командную работу и самоотдачу в том, чтобы выпустить машину на трассу сегодня», — приводит слова Падди Лоу пресс-служба команды.