Квят: не сказал бы, что это был максимум возможного

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подчеркнул, что его круг в третий тестовый день Формулы-1 в Барселоне не был максимально возможным. Квят по итогам дня показал лучшее время.



«Я бы не сказал, что это был максимум возможного. Не хочется закончить день в стене, но вы пытаетесь почувствовать машину настолько, насколько можете на тех кругах, что даёт вам ваш гоночный инженер. Это было не так уж и плохо.



Я бы соврал, если бы сказал, что недоволен сегодняшним результатом, но нужно быть реалистами. Нам нужно продолжать работать, делать больше кругов, лучше понять машину и извлечь из неё больше производительности», — приводит слова Даниила Квята Crash.

Первая тестовая сессия в Барселоне завершится 21 февраля.