Боттас: добиваемся прогресса каждый тестовый день

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги третьего тестового дня Формулы-1 в Барселоне. Боттас отметил, что машина прогрессирует с каждым днём, и подчеркнул, что во время длинного отрезка в 66 кругов не возникло никаких технических проблем.



«Как и в последние два дня, мы провели ещё несколько испытаний. После этого мы проехали полную дистанцию Гран-при — 66 кругов подряд без каких-либо проблем. Мы всё больше и больше узнаём о нашем новом болиде, и должен сказать, что машина выглядела лучше, чем днём ранее. Есть ещё возможности для улучшения, но мы добиваемся прогресса каждый тестовый день», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.



Первая тестовая сессия в Барселоне закончится завтра, 21 февраля.