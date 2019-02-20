Хэмилтон: отличный день для оценки степени надёжности машины

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги третьего дня официальный предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Сегодня мы вновь смогли проехать большое количество кругов. И я, и Валттери Боттас смогли пройти дистанцию гонки. Это был отличный день для оценки степени надёжности машины. Как и в начале каждого сезона, мы занимаемся внимательным изучением новой машины.



Я люблю эту задачу. Садиться в новую машину — это похоже на встречу с новым человеком: ты не знаешь, что хорошо, а что плохо, и не знаешь, каким именно будет итог общения. Это очень волнительный момент. Пилотировать этот болид — самая настоящая привилегия», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт команды.