Феттель: могу подтвердить положительные впечатления, бывшие после первого дня

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги своей работы в третий день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. Феттель проехал 134 круга и показал четвёртое время.



«Было хорошо вернуться сегодня за руль машины и проехать немало километров. У нас вновь был напряжённый день, и мы смогли выполнить нашу программу, которая включала несколько новых вещей по сравнению с понедельником. Мы также попробовали ряд вещей, концентрируясь на настройках, и я могу только подтвердить положительные впечатления, которые у меня были после первого дня. Теперь у меня за спиной 303 круга, и я чувствую себя комфортно, чтобы сказать, что мы удовлетворены тем, как прогрессирует машина», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».