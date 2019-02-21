Риккардо: в предыдущие дни нам не хватало такого ритма при работе с машиной

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал третий результат в третий день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне на трассе «Каталунья». Риккардо остался доволен, что всего за полдня работы на трассе сумел преодолеть 80 кругов.



«Я доволен, что сегодня проехал немало кругов, всё шло стабильно. Это позитивно, ведь в предыдущие дни нам не хватало такого ритма при работе с машиной. Также хорошо, что мы попробовали три разных типа шин, чтобы их понять. Я хочу погрузиться во всё это, чтобы увидеть, как мы можем продолжать прогрессировать. Главная вещь — это то, что мы проехали 80 кругов, это было очень важно, именно этого я просил от сегодняшнего дня», — приводит слова Риккардо твиттер-аккаунт «Рено».

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