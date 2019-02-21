Райкконен заявил, что начнёт атаковать только на следующей неделе

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал второй результат в третий день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. Финн пропустил вперёд только россиянина Даниила Квята.



«Всё шло довольно плавно. Это только первые дни, ещё можно серьёзно поработать над настройками. Мы проехали немало кругов. Конечно, всегда хочется большего, но мы просто пробовали разные вещи. Всё идёт, как обычно, а на следующей неделе мы попробуем более точные настройки и сосредоточимся на более мелких деталях. Мы сегодня попробовали разные шины, а в целом у нас хорошо сбалансированная машина с очень хорошим сцеплением. Мы увидим больше, когда начнём немного атаковать на следующей неделе. У меня нет никаких ожиданий от сезона, мы просто можем делать максимум возможного. Команда построила хорошую машину, так что это хорошее начало. Но впереди ещё много работы», — приводит слова Райкконена FormulaSpy.