Рокелен: мы поменяли приоритеты и сосредоточились на работе с настройками

Главный гоночный инженер «Ред Булл» Гийом Рокелен подвёл итоги третьего дня официальный предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«В последние два дня тестов мы старались проехать как можно больше кругов, как можно большую дистанцию. Сегодня же мы поменяли приоритеты и сосредоточились на работе с настройкой болида.



Мы попробовали установить на болид другое заднее крыло, которое больше подходит для этой трассы, и это помогло нам лучше понять, на что способна наша машина. Во второй половине дня мы провели работу над настройками, экспериментировали с ними, и наши результаты на круге заметно стали лучше. Думаю, что команда может быть довольна итогами этого тестового дня», — приводит слова Гийома Рокелена официальный сайт команды.