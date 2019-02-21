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Рокелен: мы поменяли приоритеты и сосредоточились на работе с настройками

Рокелен: мы поменяли приоритеты и сосредоточились на работе с настройками
Авто / Формула-1

Главный гоночный инженер «Ред Булл» Гийом Рокелен подвёл итоги третьего дня официальный предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«В последние два дня тестов мы старались проехать как можно больше кругов, как можно большую дистанцию. Сегодня же мы поменяли приоритеты и сосредоточились на работе с настройкой болида.

Мы попробовали установить на болид другое заднее крыло, которое больше подходит для этой трассы, и это помогло нам лучше понять, на что способна наша машина. Во второй половине дня мы провели работу над настройками, экспериментировали с ними, и наши результаты на круге заметно стали лучше. Думаю, что команда может быть довольна итогами этого тестового дня», — приводит слова Гийома Рокелена официальный сайт команды.

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