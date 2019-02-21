Ферстаппен: нельзя быть недовольным, если тебе удалось проехать более ста кругов

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги третьего дня официальный предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«День сложился очень позитивно, нельзя быть недовольным, если тебе удалось проехать более ста кругов. Я доволен работой с новым мотористом, они сосредоточены на своей работе и прекрасно знают своё дело. Самое важное — мы проехали много кругов и оценили большое количество вариантов настройки болида.



Учитывая новый регламент, крайне важно достичь понимания того, в каком направлении нужно идти. Именно над этим мы и работаем. Пока нельзя сказать, как мы выглядим на фоне соперников, это будет понятно только в Австралии, но впечатления от машины отличные», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.