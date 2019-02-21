Шлем Arai прошёл тесты ФИА и доступен для пилотов Формулы-1

Шлем Arai прошёл тесты ФИА, и теперь его можно легально использовать с начала нового сезона Формулы-1, сообщает Autosport. В Формуле-1 был введён новый обязательный стандарт шлемов на сезон-2019. Это было сделано после исследований ФИА для улучшения защиты головы гонщика.

На тестах шлемы должны выдерживать попадание 225-граммового металлического диска, выпущенного со скоростью 250 км/ч, падение 10-килограммового груза с высоты пять метров, а также выстрел из винтовки прямо в визор и температуру 790°C.

Шлем Arai не прошёл все тесты до вторника, и новые модели станут полностью легальными, как только у них появятся соответствующая наклейка от ФИА. На этой неделе пилотам было разрешено использовать последний шлем Arai на предсезонных тестах на том основании, что японская компания была уверена, что он безопаснее предыдущих моделей.