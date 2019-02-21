Штайнер — о проблемах «Хааса» с электроникой: мы исправим поломку

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что его команда исправит проблемы с электроникой, из-за которых их болид трижды останавливался в третий день испытаний в Барселоне.

«Третий день тестов был лучше, чем второй. Даже если бы у нас было больше остановок, они были короче. Остановка никогда не бывает хорошей, а у нас их было три. Последний можно практически не считать, потому что в любом случае это был конец сессии.



Причиной остановок стали проблемы с электроникой, это означало, что двигатель больше не мог работать безопасно, поэтому нам пришлось остановиться. Сегодняшний день был не таким уж плохим, потому что у нас было больше 100 кругов. Но остановки никогда не бывают чем-то хорошим. Мы с удовольствием сделали бы и 160 кругов, а если бы могли — 200. По крайней мере ничего больше не сломано. Нам просто нужно найти причины случившегося, и тогда мы получим представление о поломке. Но мы всё ещё успеваем найти её. Мы исправим поломку», — цитирует Штайнера RaceFans.