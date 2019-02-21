Марко: «Ред Булл» опережает «Мерседес»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко удовлетворён результатами австрийской команды на предсезонных тестах Формулы-1.

«Феррари» впереди нас на данный момент, но нас не беспокоит время. Мы опережаем «Мерседес». Проблемы с вибрацией двигателя? Мы полностью удовлетворены мотором «Хонды». Всё работает как положено», — сказал Марко Auto Bild.

Ранее слухи о проблемах «Ред Булл» с мотором «Хонды» опроверг и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Я не знаю, откуда это пошло. Red Bull Technology уже работала с интеграцией силовой установки на болид «Торо Россо» в прошлом году, так что у компании немалые знания насчёт того, чего ожидать. Рабочие отношения и коммуникация с «Хондой» на высоте. Интеграция двигателя в шасси была одной из лучших, если не лучшей из тех, какие я наблюдал», — заявил Хорнер.