Сироткин: в настоящее время договорённостей с «Рено» у нас нет

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал информацию, что в скором времени он может вновь стать резервным гонщиком Формулы-1 «Рено». Россиянин уже работал в команде в 2016-2017 годах.



«Конечно, я тоже читал про эти слухи. Но в настоящее время действующих договорённостей с «Рено» у нас нет», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.



Также россиянин объяснил, что ему может дать работа на позиции резервиста: «Когда я был резервным пилотом в 2016-2017 годах, то смотрел на всё, не зная, как это выглядит изнутри, с позиции боевого гонщика. Тогда я хорошо подготовился, дальше испытал всё на себе. Теперь мне интересно вернуться назад и посмотреть за работой со стороны – как бы я реагировал в похожих ситуациях. Знаете, получается такая схема сравнения — «А-Б-А». Конечно, мне хочется гоняться, но в профессиональном варианте это может быть неплохо. Плюсы я для себя найду».

Купил утюг, читал слухи о «Рено», жалеет «Уильямс». Свежие новости от Сироткина Сироткин рассказал, в чём для него смысл стать резервным пилотом «Рено» и почему он начал лучше относиться к Формуле-Е.