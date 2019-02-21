Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал слухи, согласно которым его бывшая команда «Уильямс» не достигла желаемых целей при развитии нового болида FW42 — по неофициальным данным, новинка должна уступать по скорости своему предшественнику порядка двух секунд.
«Когда я работал на симуляторе, то машина была на две секунды медленнее. Но это происходило в самом начале работы, когда изменения регламента автоматически отбрасывали всех назад. Различные технические решения должны были позволить наверстать это время, но на этой стадии развития автомобиля я на симуляторе уже не работал.
Ситуация в команде трудная, это было понятно последнюю пару месяцев. Я выразил им свою поддержку и пожелал удачи. Мне искренне жаль «Уильямс» — хочется, чтобы люди, с которыми я так долго работал, в том числе над машиной этого года, смогли переломить ситуацию и добиться прогресса», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
Сироткин: новый «Уильямс» был на две секунды медленнее в самом начале работы