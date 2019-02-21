Хэмилтон чуть не врезался в Кубицу во время тестов

Неприятный инцидент с участием британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицы произошёл во время четвёртого дня зимних испытаний Формулы-1 в Барселоне на трассе «Каталунья». Кубица, не находившийся на быстром круге, не был предупреждён о том, что к нему сзади на большой скорости приближается Хэмилтон. Между тем сам Льюис не ожидал, что «Уильямс» окажется на гоночной траектории в быстром повороте на третьем секторе. В итоге Хэмилтон лишь в последний момент отвернул в сторону, чтобы избежать столкновения.

Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Для Кубицы это первый день работы за рулём нового болида «Уильямса» под индексом FW42.