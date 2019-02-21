Боттас: «Феррари» быстра независимо от программы, по которой она работает

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отметил, что «Феррари» быстра независимо от того, в каких условиях они проводят тесты.



«Они кажутся очень сильными. Независимо от того, сколько у них топлива и какой режим двигателя они используют, они в любом случае быстры, независимо от того, на длинных или коротких отрезках они проводят тесты. Так что думаю, что мы чувствуем тот факт, что они немного впереди нас.



Очевидно, что сейчас рано делать подробные расчёты. Это только первые дни. С новыми правилами нас ждёт гонка развития. Мы не думаем, что кто-то поедет на точно такой же конфигурации болида в первой гонке сезона, в том числе и мы — мы готовим новые детали для первого этапа. Но мы не можем полностью полагаться на обновления. Нам нужно стараться работать с этой конфигурацией болида и стараться сделать её лучше и быстрее», — приводит слова Валттери Боттаса RaceFans.