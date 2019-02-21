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Новый шлем Квята и авария Гасли – в лучших фото с тестов Формулы-1 в Барселоне

Новый шлем Квята и авария Гасли – в лучших фото с тестов Формулы-1 в Барселоне
Авто / Формула-1

21 февраля в Барселоне на автодроме «Каталунья» завершились зимние тесты Формулы-1. По результатам первой половины четвёртого дня предсезонных тестов Формулы-1 лучшее время показал пилот «Торо Россо» Александер Албон, вторым стал Даниэль Риккардо из «Рено», третьим — представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

По итогам дня лучшее время показал пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, вторым стал пилот «Торо Россо» Александер Албон, тройку замкнул гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.

Лучшие кадры с тестовых заездов — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Барселоне.

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