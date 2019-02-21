Эллисон досрочно уехал из Барселоны из-за высокой скорости «Феррари»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон досрочно покинул зимние тесты Формулы-1 в Барселоне, чтобы ускорить работу над развитием нового автомобиля команды W10, сообщает Auto Motor und Sport. Эллисон покинул «Каталунью» уже в третий день тестов, когда в «Мерседесе» окончательно пришли к выводу, что в настоящий момент уступают «Феррари» по чистой скорости. Глава «Мерседеса» Тото Вольф уже предположил, что в настоящий момент «Скудерия» опережает его коллектив примерно на полсекунды.



По информации немецких журналистов, «Мерседес» готовит серьёзное обновление аэродинамики ко вторым зимним тестам в Барселоне, которые пройдут с 26 февраля по 1 марта.



«Мерседес» хорош в решении проблем. Если у них есть отставание, то они быстро отыграются», — отметил со своей стороны глава «Феррари» Маттиа Бинотто.