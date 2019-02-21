Хюлькенберг — лучший по итогам четвёртого дня тестов в Барселоне, Албон — 2-й

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершился четвёртый день предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, вторым стал пилот «Торо Россо» Александер Албон, тройку замкнул гонщик «Рено» Даниэль Риккардо. Тройка лидеров показала свои результаты на самых мягктх шинах — С5.



Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Четвёртый день



1. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.17,393 (24 круга)

2. Александер Албон («Торо Россо») — +0,244 (135 кругов)

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,392 (34 круга)

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,464 (54 круга)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,584 (58 кругов)

6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,653 (138 кругов)

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,038 (130 кругов)

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,118 (152 круга)

9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,170 (64 круга)

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,327 (64 круга)

11. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,387 (146 кругов)

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,271 (72 круга)

13. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,604 (14 кругов)

14. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,149 (48 кругов).