Тост: Квят и Албон отлично поработали

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился впечатлениями от первой четырёхдневной тестовой сессий Формулы-1 сезона 2019 года.



«Первые предсезонные тесты в Барселоне прошли очень успешно для «Торо Россо». Болид хорошо работал на протяжении четырёх дней и мы увидели хорошие результаты как с точки зрения надёжности, так и с точки зрения производительности. Это был дебют Александера и Даниила за рулём этого болида, они отлично поработали и дали положительные отзывы о машине и силовой установке. Впереди у нас ещё много работы по дальнейшему совершенствованию машины.



Команда проделала отличную работу, пройдя 482 круга за первые тесты. Это дало нам много данныз и теперь у нас есть список длинных тестовых заданий на следующую неделю, чтобы продолжить прогресс. В этом году в Барселоне выдалась отличная погода, ветер был не столь сильным, трасса хорошо прогрелась и это позволило нам продуктивно поработать, особенно во время дневных сессий. Результаты тестов будут вполне верны к старту сезона в Мельбурне» — приводит слова Тоста пресс-служба команды.