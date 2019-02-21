Марко: у «Феррари» быстрейшая машина, «Мерседес» и «Ред Булл» позади

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от уровня топ-команд в ходе выступлений в первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По словам функционера, команда «Феррари» на данный момент обладает быстрейшим болидом.

«Из увиденного на трассе, могу сказать, что у „Феррари“ самая быстрая машина. „Мерседес“ и „Ред Булл“ позади. Посмотрим, что мы сможем сделать в Мельбурне. Но мы достаточно оптимистичны в плане того, что в этом году сможем выигрывать этапы не из-за проблем соперников, а благодаря собственной силе.

«Ред Булл» и «Торо Россо» никогда не получали столь хорошей подготовки, а двигатель выглядит надёжным. Что касается отношений с «Хондой», это новый этап, мы не смотрим в прошлое. Конечно, беспокойство по поводу надёжности остаются, но пока у нас нет проблем", — приводит слова Марко Crash.