Хэмилтон: «Мерседес» должен работать дальше, соперники выглядят очень сильно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первых официальных предсезонных тестов Формулы-1, в ходе которых машина немецкой команды не выглядела быстрейшей.

«С утра было достаточно холодно, что означало некоторые трудности в работе с резиной, но сложности испытывали все. В целом сегодня машина выглядела лучше, и всё собирается воедино. Как бы то ни было, нам необходимо продолжать работать, анализировать данные и изменения, которые вносим. Надёжность была очень хорошей, что является ярким свидетельством того, как упорно работают на базе.

Нам нужно продолжать развиваться, так как соперники выглядят очень сильно. Погода на тестах была хорошей на протяжении всей недели, благодаря чему нам удалось выполнить всю задуманную программу. Жду возвращения на трассу на следующей неделе", — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».