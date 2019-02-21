Боттас: с каждым днём машина «Мерседеса» становится всё лучше

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, последний день которых состоялся сегодня, 21 февраля. Финн отметил, что новый болид прибавлял с каждым днём.

«С точки зрения надёжности первая неделя тестов прошла для нас очень хорошо. Нам удалось пройти большую дистанцию, и при этом мы не столкнулись с какими-либо серьёзными проблемами. Сегодня работали на коротких сериях, чтобы узнать, какой скорости можно добиться, выжимая из машины немного больше. На протяжении всей недели „Мерседес“ прогрессировал, и болид чувствовал себя всё лучше с каждым днём.

Теперь ждём следующей недели, когда, надеюсь, добьёмся даже большего прогресса. Огромное спасибо всей команде, хорошие первые тесты. Теперь мы все стремимся к прогрессу во второй серии", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».