Ферстаппен: Леклер будет быстрее Райкконена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, а также прокомментировал ситуацию в стане конкурентов из «Феррари».

«Сейчас сложно подводить какие-то итоги, но всё работает хорошо, нам удалось преодолеть много кругов, что очень важно в ходе зимних тестов. В прошлом у нас часто возникали проблемы во время предсезонной подготовки, сейчас же всё нормально.

Впечатления от работы с «Хондой» очень хорошие. Они спокойны и сфокусированы, что мне нравится. Это сильно отличается от работы с «Рено». Надеюсь, в предстоящем сезоне мы добьёмся не одной победы. В минувшем чемпионате мы прогрессировали на протяжении года и теперь вправе ожидать того же.

Что касается соперников, то «Феррари» пока смотрится очень сильно. Станет ли Леклер угрозой Феттелю? Да, он очень умён и быстр. Но пока ему не хватает опыта. В квалификациях он, безусловно, бросит вызов Себастьяну. Будет ли соперником в гонках? Возможно, и нет, но он будет быстрее Райкконена", — приводит слова голландца Speedweek.