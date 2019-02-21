В «Ред Булл» ждут от Ферстаппена больше спокойствия

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о перспективах Макса Ферстаппена на предстоящий сезон, отметив, что от молодого голландца в новом чемпионате ждут большей выдержки и спокойствия.

«Мы обсуждали некоторые моменты, и, конечно, спокойствие — одна из вещей, которые он продемонстрирует. Он понимает, если не в состоянии выиграть гонку, важно завоевать очки, завершить гонку. Ведь в противном случае ему не стать чемпионом. Макс заматерел. Он по-прежнему молод, но стал более опытным. Сейчас он доволен двигателем. В минувшие годы мы слышали, что Макс не всегда был доволен, но в нынешний сезон и он, и команда вступают с уверенностью», — приводит слова функционера Autosport.